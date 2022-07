Marianne Vos s’est imposée aujourd’hui sur la deuxième étape du Tour de France féminin. La néerlandaise récupère par la même occasion le maillot jaune. Elle a réglé au sprint ses adversaires membres de l’échappée. L’Italienne Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) termine deuxième et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM Racing) complète le podium du jour. La course aura été marquée par plusieurs chutes dont une grosse à 25km de l’arrivée entrainant de nombreuses coureuses à terre et où l’on a assisté une violente collision entre Marta Cavalli restée au sol et Nicole Frain.

Vidéo de la chute de Marta Cavalli

😱 Enorme chute dans le peloton dans cette 2e étape !

🤕 Marta Cavalli (2e du Giro) et la championne d’Australie Nicole Frain se sont percutées violemment ! ▶️ Le DIRECT : https://t.co/kyXpVUzDcu pic.twitter.com/zZvUfaJiFU — francetvsport (@francetvsport) July 25, 2022

Le classement du Tour de France féminin