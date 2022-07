Marianne Vos (Jumbo-Visma) a remporté la 6ᵉ étape du Tour de France Femmes au sprint. La porteuse du maillot jaune a devancé Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) et Lotte Kopecky (Team SD Worx). Grande favorite de l’étape, Lorena Wiebes (Team DSM) a été victime d’une chute et n’a pas pu jouer la victoire. Marianne Vos conforte son maillot jaune et compte désormais 30″ d’avance sur sa dauphine, Silvia Persico (Valcar-Travel & Service).

