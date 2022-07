Annemiek van Vleuten (Movistar Team) a remporté la 7ᵉ étape du Tour de France Femmes en solitaire. La Néerlandaise a attaqué dès le premier col de la journée et s’est isolée en tête de la course avec sa compatriote Demi Vollering (Team SD Worx). Dans le dernier kilomètre du col de Platzerwasel, Vollering craque et van Vleuten s’en va remporter cette 7ᵉ étape en solitaire et chercher le maillot jaune. Sur la ligne, elle devance Vollering, +3:26″ et Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ Futuroscope), +5:16″. La Française Juliette Labous (Team DSM) termine 4ᵉ de l’étape et s’empare de la 4ᵉ place du général. La porteuse du maillot jaune Marianne Vos a été distancé dès les premiers pourcentages et a perdu plus de 20 minutes.

Les classements du Tour de France Femmes