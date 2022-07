Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté la Classica San Sebastian au terme d’un numéro en solitaire. Comme lors de sa victoire en 2019, le jeune belge s’est isolé en tête de la course dans l’ascension d’Erlaitz, à plus de 45 kilomètres de l’arrivée. Impressionnant dans la dernière difficulté, Evenepoel a creusé l’écart avec les poursuivants. Sur la ligne, il devance Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), +1:58″ et Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), +2:31″.

Le classement de la Classica San Sebastian

Crédit : First Cycling