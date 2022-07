Annemiek van Vleuten (Movistar Team) a remporté le Tour de France Femmes ce dimanche. Maillot jaune sur les épaules, la Néerlandaise s’est imposée lors de la 8ᵉ et dernière étape. Dès le pied de la Super Planche des Belles Filles, elle s’est isolée en tête de la course et n’a plus été revue par les poursuivantes. Sur la ligne, elle devance Demi Vollering (Team SD Worx) et Silvia Persico (Valcar-Travel & Service). Au classement général, Van Vleuten devance Vollering, +3:48″ et Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM Racing), +6:35″. Première française, Juliette Labous (Team DSM) termine 4ᵉ de ce Tour de France.

Les classements du Tour de France Femmes