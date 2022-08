C’était une rumeur depuis quelques semaines et c’est désormais officiel, Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) va rejoindre la formation Uno-X en 2023. Après une seule saison sous les couleurs de l’équipe belge, le Norvégien a signé un contrat de 3 ans au sein de sa nouvelle équipe.

« L’un des plus grands coureurs norvégiens de tous les temps rentre à la maison. Un modèle et un vrai professionnel. Bienvenue Alexander », précise l’équipe norvégienne. « Il est temps de rentrer à la maison et j’ai hâte que 2023 commence », réagit Kristoff.

One of the greatest Norwegian riders of all time is coming home. A role model and a true professional.

Welcome Alexander!

📷 GettySport / Intermarché Wanty Gobert pic.twitter.com/LO8d9jOVE2

— Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) August 1, 2022