Le coureur irlandais Eddie Dubar quittera Ineos Grenadiers à l’issue de la saison pour rejoindre la BikeExchange-Jayco dès 2023. Vainqueur du Tour de Hongrie et de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, le puncheur-grimpeur de 25 ans a signé un contrat de 3 ans.

Brent Copeland – directeur général du Team BikeExchange-Jayco : « C’est vraiment excitant pour nous d’avoir un coureur aussi talentueux, jeune, mais expérimenté dans l’équipe. Nous l’avons vu monter d’un niveau et nous pensons qu’il s’intégrera très bien dans notre équipe et jouera un rôle énorme dans le renforcement de notre équipe sur les courses par étapes ».

Eddie Dubar : « Je suis très heureux de passer les trois prochaines années avec Team BikeExchange-Jayco. J’ai vraiment hâte d’avoir d’autres opportunités de participer à des courses plus importantes et de continuer à me développer en tant que coureur ».