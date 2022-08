Le vainqueur du Tour d’Italie U23 en juin dernier, Leo Hayter, a rejoint la formation Ineos Grenadiers. Le Britannique de 20 ans intègre l’équipe dès cette année en tant que stagiaire avant devenir officiellement un coureur de l’effectif professionnel dès 2023. Il a signé un contrat de 3 ans et évoluera au côté de son frère, Ethan.

Rod Ellingworth, directeur adjoint de l’équipe : « Leo est l’un de ces jeunes coureurs très talentueux qui est déjà impressionné par ses performances au Giro U23. J’ai hâte qu’il rejoigne l’équipe et qu’il évolue en tant que coureur au cours des prochaines années. »

Leo Hayter a déclaré : « Je suis super fier et ravi de rejoindre les INEOS Grenadiers, en passant au plus haut niveau dans une équipe britannique qui m’inspire depuis que j’ai commencé à courir. Ayant participé à quelques camps d’entraînement avec l’équipe, je me sens déjà vraiment chez moi ici, et maintenant, j’ai hâte de commencer.

Leo Hayter 🤝 INEOS Grenadiers

We're excited to announce the signing of @leohayter as a stagiaire this season, before turning pro with the Grenadiers in 2023 📝

Welcome Leo! pic.twitter.com/3P0ilGGMCQ

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 1, 2022