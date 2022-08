Jeune coureur français prometteur, Clément Champoussin a signé avec l’équipe Arkéa-Samsic pour la saison 2023

Clément Champoussin : « Emmanuel Hubert m’a présenté un beau plan de carrière. Ses paroles ont tout suite démontré la confiance qu’il plaçait en moi. Cela a été un aspect décisif dans ma prise de décision. Cette saison, comme tout le monde j’ai pu mesurer les très belles performances réalisées par ses coureurs. Il règne une bonne ambiance au sein de l’équipe Arkéa-Samsic, avec un esprit familial très fort mis en avant. Emmanuel Hubert m’a présenté un plan de carrière progressif : en 2023, il souhaite que je m’exprime sur les courses au profil montagneux dans le but de décrocher des succès d’étapes. Cela ne me met pas trop de pression avec d’éventuels classements généraux. Ces performances-là je vais chercher à les réaliser de manière crescendo par la suite en me focalisant dans un premier temps sur les courses par étapes d’une semaine, puis, ensuite sur celles de trois semaines. Mon arrivée chez Arkéa-Samsic s’inscrit dans un projet de progression linéaire avec un schéma d’évolution bien établi, ainsi je pourrais passer des paliers sereinement, les uns après les autres ».

Palmarès de Clément Champoussin :

– Vainqueur d’une étape du Tour d’Espagne 2021

– 2ème de la Classique de l’Ardèche 2021

– 2ème d’une étape du Tour de Suisse 2022

– 4ème du Trophée Laigueglia 2021

– 4ème d’une étape du Tour de Suisse 2021