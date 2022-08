Après l’arrivée de Mike Teunissen hier, la formation Intermarché-Wanty-Gobert vient d’annoncer la venue de Rui Costa (UAE Team Emirates) en 2023. Le Portugais, champion du monde en 2013, a signé un contrat pour une saison.

La réaction de Rui Costa : « Je veux faire preuve de combativité pour atteindre des objectifs collectifs et je rêve de la possibilité de conquérir de nouvelles victoires. Des coureurs comme Rein Taaramäe ou mes anciens coéquipiers Alexander Kristoff et Louis Meintjes sont de bons exemples, des coureurs qui ont converti leur riche expérience et leur grand potentiel en résultats fantastiques au sein d’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Les coureurs de l’équipe m’ont également parlé de leurs vélos Cube «super rapides». Le matériel est l’un des facteurs les plus importants pour être performant et quand je pense à mon futur vélo, je me sens comme un enfant qui reçoit de nouveaux jouets. Je tiens vraiment à remercier l’équipe d’avoir cru en moi, je suis convaincu que nous passerons un bon moment ensemble ! »