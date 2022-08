Timo Roosen (Jumbo-Visma) a remporté la 2ᵉ étape du Tour de Burgos. Le final de l’étape a été marqué par une terrible chute massive à 500 mètres de l’arrivée. Dans le train Jumbo-Visma, David Dekker est tombé violemment après avoir pris un ralentisseur. Plusieurs dizaines de coureurs sont tombés dont Davive Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl) et Damien Touzé (AG2R Citroën Team). Après la chute, trois Jumbo-Visma se retrouvent seuls en tête. C’est finalement Time Roosen qui s’impose et devance Edoardo Affini et Chris Harper.

Vidéo de la chute sur le Tour de Burgos

Les classements du Tour de Burgos