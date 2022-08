La formation belge Alpecin Deceunicnk a annoncé, ce mercredi, la venue de 4 nouveaux coureurs dès la saison prochaine. Les 4 arrivées :

Casper Pedersen : « Je suis heureux de rejoindre Alpecin-Decuninck pour les deux prochaines années. Je suis impatient de voir ce qu’on pourra faire ensemble. Ce sera définitivement un nouveau chapitre de ma carrière ».

Quinten Hermans : « Je suis honoré de rejoindre Alpecin-Deceuninck l’année prochaine. J’ai le sentiment qu’ils ont beaucoup de confiance en moi et une vision claire du futur. L‘équipe a un état d’esprit gagnant et cela correspond parfaitement à mes objectifs aussi ».

We are happy to announce our new signings from 2023 and onwards! #AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/PrV5vxgD15

