Filippo Ganna : « C’est excitant de faire partie de cette équipe, notamment la façon dont nous abordons les objectifs et la quantité d’efforts investis dans notre développement et notre équipement. Quand il y a autant de dévouement de la part de tout le monde autour de vous, cela vous donne juste envie de tout donner. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer pour le reste de cette saison et pour l’année prochaine, et avoir ce niveau de soutien derrière moi est si important. Je suis impatient de passer plus de ma carrière avec cette équipe ».