Le sprinter français Jason Tesson (Saint-Michel Auber 93) s’est engagé avec la formation TotalEnergies. Vainqueur d’étape sur les 4 Jours de Dunkerque, il a signé un contrat de deux ans.

Jason Tesson : « C’est vraiment le choix du cœur. Je supporte cette équipe depuis que je suis tout jeune. Ça a commencé à l’époque de La Boulangère puis Bouygues Telecome jusqu’à Europcar. Mon idole Damien Gaudin a fait presque toute sa carrière dans cette équipe. Dès que Jean-René Bernaudeau m’a contacté, mon choix était fait. Je souhaite m’intégrer dans l’équipe le plus rapidement possible pour pouvoir être au mieux mentalement et performer. Je serai là pour aider l’équipe au maximum et gagner des courses. Le but pour moi sera aussi de découvrir les grosses courses World Tour pour franchir encore un cap dans ma carrière ».