Alexis Vuillermoz a prolongé son contrat au sein de la formation TotalEnergies. Le Jurassien, vainqueur d’étape et porteur du maillot jaune sur le dernier Critérium du Dauphiné, a signé pour deux saisons supplémentaires.

Alexis Vuillermoz : « Je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec TotalEnergies. Tout se passe bien depuis mon arrivée au sein du Team. C’était donc un souhait et une évidence d’y rester ! L’objectif premier sera de courir de manière offensive à l’image de l’équipe et d’aller chercher de belles victoires. C’était important pour moi de resigner. Je me sens bien ici. C’est la structure la mieux adaptée pour moi tant sur l’aspect matériel que managérial, mais aussi pour l’ambiance qui y règne. C’est la meilleure recette pour que je sois performant ».