La formation UAE Team Emirates a prolongé quatre de ses coureurs pour les deux prochaines saisons. Les coureurs prolongés :

We’re pleased to announce the renewal of four more riders with @majkaformal ,@DiegoUlissi ,@BrandonMcNult and @mikkelbbjerg extending their deals through to the end of the 2024 season.

