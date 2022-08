Victor Campenaerts a remporté la victoire au Tour de Louvain après une solide performance. Avec Zdenek Stybar, le Belge de 30 ans a entamé le dernier tour local sur le parcours urbain de Louvain avec une trentaine de secondes d’avance. Les deux coureurs se sont encore attaqués l’un l’autre, mais finalement un sprint-à-deux sur la Bondgenotenlaan allait désigner le vainqueur. Victor Campenaerts s’est montré le plus fort et a remporté sa première victoire de la saison. Ainsi, Campenaerts porte à 21 le nombre de victoires de Lotto Soudal jusqu’à présent.

La réaction de Victor Campenaerts

« J’avais vraiment marqué le Tour de Louvain dans mon agenda. Je connaissais le parcours par cœur, je suis venu ici pour une reconnaissance et j’étais au départ avec de l’ambition. Avec cette équipe solide, nous savions que nous devions viser haut. Pour finir, c’est bien sûr très agréable », » Toute l’équipe était vraiment motivée aujourd’hui et nous l’avons montré en course. Nous avons vraiment pris la course en main et créé une situation vraiment favorable dans le final. Avec encore trois coureurs de Lotto Soudal dans le groupe des poursuivants, je devais juste gagner, n’est-ce pas ? Bien sûr, je n’étais pas sûr de mon sprint final, mais je fais souvent ce genre d’efforts à l’entraînement. J’avais donc la confiance nécessaire pour battre Stybar. J’ai travaillé dur au camp d’entraînement en altitude et j’ai senti au Tour de Wallonie que j’étais dans la bonne forme. Je l’ai montré aujourd’hui en gagnant ».

Sa première victoire de la saison a provoqué pas mal d’émotions chez Victor Campenaerts.

« En tant que cycliste professionnel, on ne travaille que pour un seul objectif : gagner des courses. Cela faisait un moment que je ne pouvais plus lever les bras en l’air et cela signifie vraiment beaucoup pour moi. En tant que cycliste, vous faites beaucoup de sacrifices, mais cette victoire en vaut la peine. Chez Lotto Soudal, nous sommes en train de construire un très beau projet et cette victoire en est une nouvelle preuve. Et je suis sûr que de nombreux moments comme celui-ci sont à venir dans les prochaines semaines »