Le vainqueur d’étape du Tour de France de cette année a signé un contrat de deux ans et devrait ainsi renforcer la formation allemande Bora-Hansgrohe. Il quitte donc la formation AG2R Citroën chez qui il évoluait depuis deux ans.

Réaction de Bob Jungels

« Je suis très heureux de rouler pour BORA – hansgrohe à partir de la saison prochaine. En tant qu’équipe, je pense que c’est le bon choix pour moi de revenir à des performances régulières sur le WorldTour et je suis impatient de jouer un grand rôle dans les victoires de l’équipe pour les saisons à venir. Je suis sûr que je peux encore me développer en tant que coureur et je suis également prêt à travailler dur pour cela. Pour moi, ce changement est le début de quelque chose de grand ».

Rolf Aldag, directeur sportif

« Bob est un coureur très intéressant. On a l’impression qu’il est dans le peloton depuis toujours, alors qu’il n’est qu’à l’âge de la course. Il apporte une quantité incroyable d’expérience, mais en même temps aussi beaucoup de potentiel. Nous pensons également que ce potentiel n’est pas encore totalement épuisé et nous aimerions travailler avec Bob sur son développement. En termes de type de coureur, il s’inscrit parfaitement dans notre stratégie multi-leader. Nous aimerions continuer à ajouter de la profondeur à notre équipe afin qu’il soit difficile pour nos concurrents de prévoir nos courses. Bob peut certainement jouer un rôle clé dans les courses importantes car il est très polyvalent. »