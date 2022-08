Quelques semaines après l’annonce de la signature de son frère, Léo, Ethan Hayter a prolongé son contrat au sein de la formation britannique. Il est désormais lié à l’équipe jusqu’à fin 2024.

Ethan Hayter : « Je suis vraiment fier de prolonger mon contrat avec l’équipe et de continuer à courir en tant que Grenadier. L’objectif est clair – gagner plus de courses WorldTour, participer aux Championnats du monde et à des Grands Tours. Je crois que je suis dans le meilleur environnement pour continuer à gagner au cours des prochaines saisons. »