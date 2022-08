L’équipe UAE Team Emirates a annoncé, ce mardi, la venue de Tim Wellens dans ses rangs dès 2023. Le puncheur belge quittera donc la Lotto-Soudal à l’issue de la saison et s’est engagé pour deux ans avec sa nouvelle équipe.

Tim Wellens : « Après dix belles années avec mon ancienne équipe, j’ai décidé qu’il était temps de relever un nouveau défi. J’ai l’impression de rejoindre une équipe avec une structure vraiment professionnelle et beaucoup d’ambition. Je suis très heureux de commencer et de faire partie de l’équipe pour 2023 et au-delà ».

Mauro Gianetti (Team Principal & CEO) : « Nous sommes très heureux d’accueillir Tim dans notre équipe pour l’année prochaine. Nous savons tous de quoi il est capable et pensons qu’il sera le bon candidat pour notre structure alors que nous continuons à renforcer l’équipe pour les années à venir ».