Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe) rejoindra l’équipe UAE Team Emirates à l’issue de la saison. Le champion d’Autriche du contre-la-montre et de la course en ligne a signé un contrat de deux ans.

Felix Großschartner : « Je suis ravi de rejoindre l’équipe et j’ai hâte de relever les défis à venir. C’est l’une des meilleures équipes du monde et je suis heureux d’en faire partie. Je suis sûr que mes qualités de coureur sont un atout pour l’équipe et que je contribuerai à obtenir de bons résultats ».

Mauro Gianetti (CEO & Team Principal) : « Felix est un coureur très talentueux et nous sommes ravis de l’accueillir dans l’équipe. Nous sommes très heureux de l’avoir à nos côtés pour les années à venir alors que nous continuons de grandir ».