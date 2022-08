Quelle journée pour Cofidis ! À plus de 2 000 km plus au nord du Tour de l’Ain, sur la 1ère étape de l’Artic Race. Autre climat (l’étape s’est disputée sous la pluie et avec un vent conséquent), autre course, autre scénario mais même issue : c’est un coureur de la formation nordiste qui a eu le droit aux honneurs. Axel Zingle a en effet remporté le sprint à l’issue d’une longue boucle autour de Mo I Rana (186,8 km). Axel, qui avait terminé 3e des championnats de France, s’impose pour la 2e fois de la saison après sa victoire à la Route Adélie. C’est sur une arrivée en cote de (600m à 4 %), Zingle a devancé Gleb Syrista (Astana) et Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). C’est la deuxième victoire professionnelle du jeune et talentueux Français, qui devient le premier porteur du maillot Soleil de minuit en tant que leader du classement général, avec une avance de 4 secondes sur Burgaudeau et de 5 sur Syritsa. Après une première journée exigeante, l’Arctic Race of Norway se poursuivra demain sur le plat par une étape de 154,3 kilomètres reliant Mosjøen à Brønnøysund.

Roberto Damiani, directeur sportif : « C’est un très bon travail d’équipe dans une étape difficile avec la pluie et le vent. On est restés bien dans le peloton en gérant la course autour d’Axel pour la journée et Victor pour le général. L’arrivée était en bosse, Axel était vraiment costaud aujourd’hui et ça lui sourit. La victoire d’étape était l’un des deux objectifs de l’Artic Race avec le classement général pour Victor Lafay. Il s’agit donc d’un premier accomplissement qui nous permet de continuer la course avec le plein de confiance. »