UAE Team Emirates continue de renforcer son équipe pour le futur avec la signature de Domen Novak qui rejoindra l’équipe à partir de 2023. Le jeune homme de 27 ans, originaire de Dolenja vas, est le dernier coureur à s’engager pour l’équipe, aux côtés de Tim Wellens et Felix Grosschartner qui ont déjà été confirmés dans l’équipe émiratie. Novak est un ancien champion slovène de course sur route et s’est retrouvé aux côtés de son compatriote Tadej Pogačar et de Rafal Majka cette année sur le podium final du Tour de Slovénie, soulignant son pedigree de grimpeur.

Domen Novak : « C’était mon rêve de courir pour UAE Team Emirates aux côtés d’un champion comme Tadej Pogačar et de tant d’autres bons coureurs. Maintenant, le rêve est devenu réalité, je suis honoré et reconnaissant de la confiance qu’ils m’ont témoignée et je suis impatient de commencer le voyage. »

Mauro Gianetti (Team Principal & CEO) : « Novak est un coureur qui a montré une bonne progression au cours de ses années en tant que professionnel et nous pensons qu’il peut apporter de bonnes qualités à l’équipe, notamment en montagne. Il a de nombreuses années à son actif au niveau World Tour et nous pensons qu’il a beaucoup à offrir à notre équipe dans les années à venir. »