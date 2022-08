Pour cette 3ème et dernière étape, c’est Antonio Pedrero (Movistar) qui s’est imposé après une échappée avec Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha-Vinyle) qui aura lâché dans le passage du col de Menthières. Pedrero s’impose donc en solitaire devant Harry Sweeny (Lotto Soudal) et Georges Benett (UAE Team Emirates). Guillaume Martin aura bien géré sa course. Jusqu’au bout, le leader de la formation nordiste s’est battu pour conserver son maillot jaune. Il y est parvenu grâce à un sacré travail collectif et à l’issue d’un suspense intense.

Guillaume Martin, vainqueur du Tour de l’Ain :

« C’est exceptionnel de remporter la course après avoir géré l’étape de cette façon. On savait que ce serait compliqué avec les nombreuses attaques à gérer, mais on n’a jamais paniqué. Les six coureurs de l’équipe ont été très forts et ont fait preuve d’une sacrée intelligence. Au final, il y avait un peu de calcul à faire, mais la victoire est là ! C’était un combat très dur physiquement et tactiquement, d’autant qu’on savait qu’on allait être attaqué. Il fallait gérer notre effort jusqu’au bout et on a su le faire brillamment. »

Jean-Luc Jonrond, directeur sportif : « Guillaume signe une très belle victoire au classement général du Tour de l’Ain qui salue un très bon résultat collectif de la part de toute l’équipe. Nous étions dans une bonne situation jusqu’à ce que Rémy ait dû changer de vélo à 16 km de l’arrivée. Guillaume s’est alors retrouvé seul avec un écart conséquent à boucher pour ne pas perdre le maillot avec Antonio Pedrero devant. Mais il s’est évertué à réduire l’écart sans se poser de question. On a une bonne équipe qui a bien travaillé tout au long de ces trois jours pour son leader. C’est une réelle satisfaction cette après-midi pour l’ensemble de l’équipe et Guillaume avant d’aborder les prochaines échéances. »

Le classement général du Tour de l’Ain 2022