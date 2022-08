Malgré plusieurs rumeurs sur ses envies de départ, Stefan Küng évoluera bien sous les couleurs de la Groupama-FDJ la saison prochaine. Le Suisse a prolongé son contrat de 3 ans au sein de la formation de Marc Madiot. Il est désormais lié à l’équipe jusqu’en 2025.

Stefan Küng : « Je me sens particulièrement bien au sein de la Groupama-FDJ. Nous avons beaucoup progressé depuis 4 ans. Nous avons des coureurs de qualité, notamment des jeunes recrues, c’est très motivant. Je sais que je vais pouvoir leur apporter mon expérience. Nous aurons une équipe très forte sur les classiques, j’ai déjà hâte d’y être. 2024 sera une année importante avec les Jeux Olympiques et les mondiaux à Zurich. L’équipe me soutient pour ces projets, c’était important pour moi. »