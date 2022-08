Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco) a remporté au sprint la deuxième étape de l’Arctic Race of Norway. Le Néerlandais devance Amaury Capiot (Arkéa Samsic) et Edvald Boasson-Hagen (Team TotalEnergies). Axel Zingle (Cofidis) conserve la tête du classement général, devant Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies), +5″ et Amaury Capiot (Arkéa Samsic), +7″. Axel Zingle de Cofidis conserve son maillot du Soleil de minuit et, grâce à la bonification prise lors du sprint intermédiaire, porte son avance sur Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) à 5 secondes avant l’étape de demain et son arrivée au sommet du Skallstuggu.

Amaury Capiot – 2ème de l’étape / Leader du classement par points

« A chaud, je nourris un peu de déception. Il y avait moyen de faire mieux. Je sens que je lance trop tôt, Groenewegen le fait un peu plus tard et finalement je reviens bien. Cela se joue sur des détails. Avec le recul, cette 2ème place est tout de même satisfaisante. Alan s’est donné à 110% pour moi pour me placer dans le final et ce podium vient récompenser le travail de mes équipiers aujourd’hui. Cela montre aussi que la forme et la confiance sont là. «

Les classements de l’Arctic Race of Norway