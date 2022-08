Victor Lafay était venu à l’Arctic Race of Norway avec un sentiment de mission inachevée après sa troisième place sur l’étape reine et au classement général de l’Arctic Race of Norway, la course cycliste la plus septentrionale au monde. Lors de cette édition 2022, le coureur français a réussi à triompher au sommet de Skallstuggu, signant ainsi sa deuxième victoire professionnelle et prenant du même coup le maillot du Soleil de minuit à son coéquipier Axel Zingle. Huit coureurs emmenés par Kévin Vauquelin (Team Arkéa-Samsic) et Hugo Houle (Israel-PremierTech) sont arrivés à seulement 3″ de Lafay et seront ses principaux rivaux pour la victoire finale demain à Trondheim.

Victor Lafay : « Axel m’a dit dans l’oreillette que je devais tenter ma chance parce qu’il n’avait plus la ressource d’aller au bout. Quitte à profiter d’être devant, je me suis dit que c’était mieux d’attaquer plutôt que de suivre. À deux kilomètres de l’arrivée, je me suis dit : « j’ai peut-être fait une bêtise ». Mais j’ai tenu et après, c’était dans la tête. Avec la victoire au bout, on peut dire que la santé est retrouvée et que ma forme est montante. Je suis content d’avoir réussi à faire ça aujourd’hui. C’est ma 1ère victoire de la saison. On va savourer et on va tout faire demain pour garder le maillot jaune. »