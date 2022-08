Egan Bernal a annoncé son retour à la compétition demain 16 aout 2022. Il prendra le départ du Tour du Danemark. Les médecins d’Ineos-Grenadiers ont déterminé que le vainqueur du Tour de France 2020 pouvait s’aligner au départ. Une décision qui était fortement attendue par le coureur colombien, huit mois après son grave accident à l’entraînement.

Rod Ellingworth, directeur adjoint de l’équipe, a déclaré :

» Quand vous repensez à l’endroit où se trouvait Egan il y a seulement huit mois, les progrès qu’il a réalisés sont incroyables. Il a montré au monde la véritable force de son caractère et a fait preuve d’un courage remarquable en revenant à la course. « Nous sommes toujours en voyage avec Egan, mais s’aligner sur le Tour du Danemark est une étape importante et durement gagnée. »

« Le plus dur n’a pas été de percuter un bus à plus de 60 km/h, le plus dur a été de se relever, d’accepter ce qui s’est passé, de repartir de zéro et de revenir la tête haute. » a déclaré Egan Bernal