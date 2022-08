Remco Evenepoel revient en Espagne, le pays où il a remporté sa première victoire sur le World Tour. Auteur de onze victoires depuis le début de la saison, dont un triomphe retentissant à Liège-Bastogne-Liège, Evenepoel ne fera que sa deuxième apparition sur un Grand Tour lors de cette course qui comprendra un TTT de 23,2 km le premier jour, un contre-la-montre individuel de 31,3 km au début de la deuxième semaine et un total de neuf arrivées au sommet, avant la grande finale à Madrid.

Vainqueur d’une étape sur la Vuelta en 2017, Julian Alaphilippe sera de retour pour la première fois depuis ce début de Vuelta spectaculaire, et aura à cœur de montrer son panache et son maillot arc-en-ciel sur ce qui sera sa dernière course avant les Championnats du monde en Australie.

Les coureurs Quickstep-Alpha Vinyl sélectionnés pour la Vuelta 2022

Les autres membres de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl pour le Grand Tour d’Espagne sont Rémi Cavagna – un vainqueur d’étape lors de l’édition 2019 – Dries Devenyns, Fausto Masnada, Pieter Serry, Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke.

Le directeur sportif Quickstep-Alpha Vinyl Klaas Lodewyck :

« Remco et Julian seront les leaders de l’équipe pour ce dernier Grand Tour de la saison, qui comprendra de nombreuses étapes difficiles, de celles du Pays basque à celles de la haute montagne. Pour Remco, ce sera une toute nouvelle aventure. Il ne part pas en tant que favori pour le classement général, et nous allons juste prendre les choses au jour le jour et voir comment les choses se passent ». « Julian arrive au départ après une saison difficile, mais il a travaillé dur et visera certaines des étapes. Ces deux-là ont un solide soutien, toute l’équipe est prête et motivée, et nous attendons avec impatience les deux prochaines semaines. »