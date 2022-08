L’équipe DSM a dévoilé sa liste de huit coureurs qui s’aligneront à Utrecht aux Pays-Bas pour affronter les 21 jours de course de la Vuelta 2022. Pour le dernier Grand Tour de la saison. L’équipe de la Vuelta du Team DSM est prête à courir de manière offensive, tout en gardant un œil sur le classement général pendant ces trois semaines.

Matt Winston, entraîneur de l’équipe DSM, a déclaré :

« Nous attendons avec impatience la Vuelta et le départ aux Pays-Bas, avec des étapes difficiles, en commençant par le contre-la-montre par équipe, puis deux jours de sprint potentiels où nous devrons également être très attentifs aux vents de travers. De retour en Espagne, nous avons immédiatement des journées difficiles au Pays Basque, ce qui rend la première semaine difficile, avant que des opportunités d’échappées, un contre-la-montre, des étapes de sprint et des journées de montagne difficiles ne suivent au cours des deuxième et troisième semaines. Nous chercherons à maintenir Thymen dans le classement général et à ne pas perdre de temps au début de la course, en adoptant une approche au jour le jour avec lui. A côté de cela, nous avons beaucoup de gars qui ont faim d’échappées et nous chercherons des opportunités pour obtenir des résultats d’étape à partir de ces mouvements. Nous avons un bon mélange de jeunesse et d’expérience dans notre équipe et nous sommes tous impatients de commencer le dernier Grand Tour de la saison. »

La sélection de coureurs DSM pour la Vuelta 2022 :

Thymen Arensman

Nikias Arndt

Marco Brenner

John Degenkolb

Mark Donovan

Jonas Iversby Hvideberg

Joris Nieuwenhuis

Henri Vandenabeele