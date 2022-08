Michal Kwiatkowski a prolongé son contrat avec la formation Ineos Grenadiers. Le vainqueur de l’Amstel Gold Race cette saison a prolongé pour trois saisons supplémentaires. Il est désormais lié à l’équipe britannique jusqu’en 2025.

Michal Kwiatkowski : « Je suis vraiment heureux de pouvoir prolonger mon contrat avec l’équipe jusqu’en 2025. C’est un environnement qui encourage l’apprentissage et le développement, une équipe qui investit vraiment beaucoup dans ses coureurs. Je me suis vu grandir en tant que coureur au fil des ans, remportant quelques victoires mémorables et en jouant un rôle dans certaines des plus grandes victoires ».