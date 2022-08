La formation Israël Premier Tech se concentrera à la fois sur le classement général et les victoires d’étape. La formation cherchera à poursuivre son succès sur le Grand Tour après le meilleur Tour de France de l’équipe.

Le directeur sportif Oscar Guerrero :

« Nous avons Mike Woods comme leader de l’équipe pour le classement général. Mike a terminé dans le top 10 du classement général par le passé et c’est l’objectif à atteindre cette année encore. Sur les trois Grands Tours, la Vuelta est certainement celui qui lui convient le mieux en termes de montées et de profils d’étapes et je pense que nous verrons une grande course de sa part. Nous avons également Chris Froome qui, comme nous l’avons vu au Tour de France, s’améliore de jour en jour et entre vraiment en forme, il aura donc une carte libre pour la course ».

« Patrick Bevin, Alessandro De Marchi, Itamar Einhorn, Omer Goldstein, Carl Fredrik Hagen et Daryl Impey complètent l’équipe et lorsqu’il s’agit d’aller chercher des victoires d’étape, les six coureurs ont une carte solide à jouer. En Daryl, nous avons un excellent capitaine de route qui est capable de gagner, et si Paddy continue à grimper comme il l’a fait, il peut viser un sprint final percutant. Comme toujours, Alessandro sera à l’affût de jours d’échappées fortes, tout comme Carl Fredrik et Omer, et avec Itamar, nous avons une bonne option pour les étapes de sprint. Nous avons une excellente équipe et je suis impatient de la voir courir, en commençant par le contre-la-montre par équipe vendredi où je pense que nous pouvons utiliser nos forts contre-la-montre pour obtenir un bon résultat. »

Les coureurs Israël Premier Tech sur la Vuelta 2022 :

Patrick Bevin (NZ)

Alessandro De Marchi (ITA)

Itamar Einhorn (ISR)

Chris Froome (UK)

Omer Goldstein (ISR)

Carl Fredrik Hagen (NOR)

Daryl Impey (RSA)

Michael Woods (CAN)