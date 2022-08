Lotto Soudal présente une équipe équilibrée qui devrait permettre à la formation belge de viser en priorité les victoires d’étape.

Cedric Beullens, Steff Cras, Jarrad Drizners, Thomas De Gendt, Maxim Van Gils, Filippo Conca, Kamil Małecki et Harry Sweeny sont les coureurs qui défendront les couleurs de Lotto Soudal lors de la prochaine Vuelta a España.

Le directeur sportif Kurt Van de Wouwer :

« Je pense que nous disposons d’une équipe solide et équilibrée pour ce dernier Grand Tour de la saison », explique . « Il n’y a pas de leader désigné, ce qui laissera à chacun la possibilité de jouer sa propre carte. Avec Thomas De Gendt, nous possédons quelqu’un qui a tout vu et tout vécu. Il a remporté une étape de la Vuelta en 2017 et il a montré au dernier Giro qu’il était encore capable de remettre ça. Il pourra guider nos jeunes coureurs dans leur premier Grand Tour. Cedric Beullens, Jarrad Drizners et Filippo Conca feront tous les trois leurs premiers pas sur un tour de trois semaines. »

« Harry Sweeny a montré au Tour de l’Ain qu’il était en bonne condition », poursuit Van de Wouwer. « Filippo Conca, Kamil Małecki et Jarrad Drizners sont eux aussi affûtés tandis que Cedric Beullens pourrait lui déjà tenter sa chance en cas de bordures lors du week-end d’ouverture aux Pays-Bas. Maxim Van Gils tentera d’intégrer l’échappée dans les étapes plus vallonnées. Steff Cras avait terminé à la vingtième place du général l’an dernier, il peut dès lors nourrir de saines ambitions cette année encore. Il tentera de s’accrocher le plus longtemps possible. »