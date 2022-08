Nairo QUINTANA – 32 ans – Chez Arkéa-Samsic depuis 2020

« Je considère l’équipe Arkéa-Samsic comme une famille au sein de laquelle je m’épanouis. J’apprécie beaucoup Emmanuel Hubert, Manager Général de cette formation. Il m’a tendu la main fin 2019. Et je ne l’ai pas oublié. L’équipe a grandi depuis que je l’ai intégrée, et elle continue de le faire. Nous avons commencé à obtenir de bons résultats ensemble en 2020, cela s’est poursuivi l’an passé. Cette belle dynamique s’est poursuivie cette année encore. En 2022, nous avons réalisé de bonnes performances. Le niveau d’ensemble de l’équipe Arkéa-Samsic a continué à évoluer. L’équipe continue à se renforcer. J’ai très vite eu la conviction que j’avais encore de beaux challenges sportifs à relever sous le maillot Arkéa-Samsic et que notre belle histoire commune initiée entre depuis 2020 ne pouvait que se poursuivre ».

Emmanuel HUBERT – Manager Général

« Nairo Quintana a trouvé depuis 2020 au sein du collectif Arkéa-Samsic un environnement dans lequel il s’épanouit. Il fait partie avec Nacer Bouhanni, Warren Barguil des éléments moteurs de la progression de notre équipe depuis trois saisons. Laquelle désormais frappe aux portes de l’UCI WorldTour. La prolongation du contrat de Nairo est l’aboutissement de cette envie commune de continuer à faire évoluer notre équipe. Grimpeur de classe mondiale, il a réalisé une saison 2022 en tous points exemplaire tant sur les épreuves d’une semaine du calendrier UCI WorldTour, que sur le Tour de France en étant à la lutte avec les meilleurs coureurs du peloton lors des étapes de montagne. Scénario qui on l’espère sera dupliqué sur les routes de la Vuelta Ciclista a España.

Leader exigeant, Nairo est aussi un homme aux valeurs humaines fortes. Il est tout simplement à l’image de notre équipe. C’est un leader capable de transmettre, ce qui permet ainsi à l’ensemble du groupe de franchir des paliers. Cela fut notamment le cas sur les routes du Tour 2022 qu’il a achevé à la 6ème place. Un homme d’une telle qualité est un atout fort au sein d’un collectif, notamment pour les plus jeunes. En effet, à son contact, ceux-ci mesurent toute l’implication à mettre en œuvre afin de performer au plus haut-niveau ».