Esteban Chaves, Hugh Carthy et Rigoberto Urán mèneront EF Education-EasyPost dans la course au maillot rouge de la Vuelta a España.

Depuis les plaines des Pays-Bas, d’où partira la Vuelta. En passant par les montées explosives d’Espagne, jusqu’à l’arrivée trois semaines plus tard à Madrid, Esteban, Hugh et Rigo pourront compter sur des coéquipiers solides dans leur chasse au classement général. James Shaw et Julius van den Berg les maintiendront à l’avant du peloton et à l’abri du vent. Tandis que les grimpeurs Jonathan Caicedo, Mark Padun et Merhawi Kudus les mèneront aux crux des montagnes les plus escarpées de la Vuelta – et saisiront les occasions de remporter eux-mêmes des victoires d’étape.

« Avec Esteban, Rigo et Hugh dans l’équipe, nous avons trois coureurs qui sont montés sur le podium lors de grands tours », déclare Juanma Gárate, directeur sportif d’EF Education-EasyPost. « Nous voulons faire un bon général avec eux ».