Le Team DSM a annoncé la prolongation des contrats de Romain Combaud et Niklas Märkl, qui porteront tous deux les couleurs de l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2024.

Romain Combaud :

« Je suis très heureux et je me sens chanceux de rester dans une équipe dans laquelle je peux grandir et apprendre chaque jour. Je suis quelqu’un qui aime quand les choses sont bien organisées, et j’apprécie vraiment la structure de l’équipe. J’ai vécu de beaux moments avec les gars jusqu’à présent, comme mon premier Grand Tour, et je suis très heureux de continuer avec l’équipe DSM pour deux années supplémentaires. Je continuerai à faire de mon mieux en tant que coéquipier, en travaillant pour les arrivées de l’équipe et aussi en partageant mon expérience avec les plus jeunes de l’équipe. Je veux continuer à vivre de nouvelles courses, à profiter des entraînements et des camps d’équipe avec les gars et l’équipe. »

Niklas Märkl :

« Au sein du Team DSM, nous recevons toute l’aide dont nous avons besoin et c’est un environnement vraiment professionnel. Je suis impatient de continuer à travailler avec l’équipe et le reste des gars dans le groupe de sprint. Il y a des gars formidables qui arrivent et qui sont déjà dans l’équipe, qui sont vraiment motivés pour l’amener à un autre niveau, donc je pense que ce sera quelques années excitantes. Je me sens chez moi dans l’équipe DSM. Depuis que je fais partie de l’équipe en 2018, tout s’est bien passé, donc je veux continuer comme ça. En me regardant, je veux grandir encore plus en tant que pilote et atteindre un autre niveau où je peux aider l’équipe et être compétitif lors des finales de certaines des plus grandes courses du calendrier. »