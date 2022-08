L’équipe Team TotalEnergies a annoncé ce mercredi la venue de Steff Cras dans ses rangs dès la saison prochaine. Le grimpeur belge arrive de la Lotto-Soudal a signé un contrat de deux ans avec la formation vendéenne.

Steff Cras : « Je suis très heureux ! Dès mes premiers échanges avec la direction, j’ai senti beaucoup de soutien de leur part. Ils ont su me mettre en confiance en me présentant un super projet pour les deux saisons à venir. Je suis maintenant très impatient de rencontrer mes futurs coéquipiers pour apprendre à mieux les connaitre. La bonne ambiance qui règne dans cette équipe est pour moi très importante. Le pôle performance et le reste de l’encadrement vont m’aider à passer un nouveau cap dans ma carrière avec l’ambition d’aller le plus haut possible dans les classements généraux des courses à étapes ».