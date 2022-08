Les Jumbo Visma auront été les plus rapides sur cette première étape de la Vuelta. Etape qui consistait en un contre-la-montre par équipe. Robert Gesink a été le premier à franchir la ligne et devient le premier leader de La Vuelta 22 après la victoire de son équipe dans le contre-la-montre par équipe d’ouverture avec un temps de 24’40 ». Les Ineos Grenadiers sont deuxièmes à +13’’51 et la Quick-Step Alpha Vinyl, troisièmes à +14’’28. Sur ses terres, l’équipe néerlandaise a repoussé les Ineos Grenadiers et la Quick-Step Alpha Vinyl. Primoz Roglic a parfaitement débuté ses trois semaines en vue d’une possible quatrième victoire consécutive historique sur le Grand Tour espagnol. Mais Gesinkest le premier porteur de La Roja, pour sa neuvième participation. Il portera la tunique rouge de leader aux Pays-Bas puisque la 2e étape file de Bois-le-Duc à Utrecht.

Le classement de la 1ère étape de la Vuelta