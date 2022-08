Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) rejoindra la formation EF Education East-Post à compter du 1er janvier 2023. Le vainqueur du Tour d’Italie 2019 a signé un contrat de deux ans avec sa nouvelle équipe.

Richard Carapaz : « C’est une équipe avec beaucoup d’ambition. Je suis motivé et cherchais une équipe avec les mêmes objectifs que moi. Je suis concentré et je veux essayer de gagner le Tour de France et je pense que c’est quelque chose que nous pouvons réaliser ici ensemble. L’équipe veut atteindre ses objectifs et c’est quelque chose de vraiment précieux pour moi. Une équipe comme celle-ci qui veut gagner un grand tour comme moi. C’est quelque chose pour lequel nous devrons travailler beaucoup parce que c’est quelque chose qui demande beaucoup de travail, beaucoup de dévouement. Je suis motivé à rejoindre l’équipe pour me battre pour ce rêve et l’équipe a confiance en moi ».