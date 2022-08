Ruben Fernandez et Thomas Champion seront deux des éléments essentiels de l’effectif qui participera à la Vuelta à partir de vendredi prochain. Et ils ont donc un autre point commun : celui de prolonger leur contrat chez Cofidis pour les deux prochaines saisons (2023 et 2024).

Ruben Fernandez : « Je suis vraiment très heureux de pouvoir continuer pendant les deux prochaines saisons dans cette grande équipe. J’ai à cœur de tout faire pour obtenir de bons résultats pour l’équipe et à titre personnel. Je suis vraiment très bien dans l’équipe, il y a une très bonne ambiance. Chez Cofidis, je me sens comme chez moi et cela donne envie de toujours tout faire pour donner le meilleur. »

Thomas Champion : « C’est une fierté de prolonger l’aventure pour deux saisons supplémentaires. Il s’agit d’une des meilleures équipes françaises et le fait d’y rester après deux ans d’apprentissage, ça montre que l’équipe a pu me faire confiance et que j’ai prouvé que j’y avais ma place. Le fait de prolonger est une belle opportunité pour moi. Je sais où je dois progresser, notamment dans le finale des courses. Ce sera un cap à passer. Cette saison, il y avait une très bonne ambiance dans l’équipe et ça donne encore plus envie de tout donner. «