Les Néerlandais Dylan Van Baarle (Ineos Grandiers) et Wilco Kelderman (Bora-Hanshrohe) rejoindront l’équipe Jumbo-Visma en 2023. Les deux coureurs de 30 et 31 ans apporteront toute leur expérience au sein de l’effectif. Vainqueur de Paris-Roubaix cette année, Van Baarle retourne dans la structure où il a fait ses premiers pas chez les pros avec la Rabobank Development Team. Kelderman retrouve lui l’équipe Jumbo, 7 ans après l’avoir quitté. Les deux coureurs ont signé un contrat de 3 ans.

Dylan Van Baarle : « J’ai vraiment hâte d’être l’année prochaine. En tant que coureur néerlandais dans une équipe néerlandaise, j’ai l’impression de rentrer à la maison. J’ai suivi de près le développement de l’équipe au cours des dernières années. Avec Wout et des coureurs comme Tiesj et Nathan, nous avons une équipe vraiment puissante, en particulier dans les classiques. J’espère que nous pourrons bien performer au printemps et je veux aussi contribuer aux courses par étapes. L’équipe a mérité la victoire avec Jonas cette année et j’aimerais en faire partie l’année prochaine. »