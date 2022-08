Sam Bennett (Bora-Hansrgohe) a remporté la deuxième étape de la Vuelta. Au terme d’un sprint massif dans les rues d’Utrecht, l’Irlandais a devancé Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et Tim Merlier (Alpecin-Deceunicnk). Bennett remporte sa quatrième victoire sur la Vuelta après les trois premiers succès en 2019 et en 2020. Au classement général, Mike Teunissen (Jumbo-Visma) s’empare de la tête du classement général et portera le maillot rouge demain, trois après avoir porté le maillot jaune sur le Tour de France.

Le dernier kilomètre de l’étape

⏪Etapa 2⃣ – Stage 2⃣ | #LaVuelta22 🇪🇸 Siente la emoción del último kilómetro gracias a @CarrefourES. ⚡️¡Un sprint vibrante!⚡️ 🇬🇧 Rewatch the last km!#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/lIIhytf9n5 — La Vuelta (@lavuelta) August 20, 2022

Les classements de la Vuelta