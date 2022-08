388,3 kilomètres ont été parcourus entre les villes d’Utrecht, ‘s-Hertogenbosch et Breda. L’aventure de La Vuelta Holanda arrive ce dimanche à son terme après une semaine de célébrations et d’émotions. Une semaine au cours de laquelle La Vuelta, équipes et coureurs ont été accueillis avec une affection extraordinaire, une chaleureuse proximité et un amour inconditionnel pour le cyclisme de la part du million de supporters néerlandais dénombrés, environ, au bord des routes.

« L’accueil chaleureux et enthousiaste de la part du public néerlandais a été formidable. Nous nous sommes sentis chez nous », a expliqué Javier Guillén, directeur général de La Vuelta. « Le projet de La Vuelta Holanda est devenu réalité après deux ans de patience et a dépassé nos attentes. Les Pays-Bas sont un endroit qui respire le cyclisme et une partie de notre cœur reste ici. Nous sommes venus pour écrire l’histoire et nous repartons avec l’une des histoires les plus incroyables que, du point de vue de La Vuelta, nous avons jamais vécues », a-t-il conclu.

Ce dimanche, La Vuelta se rend à Vitoria-Gasteiz. Pour poursuivre mardi sur une étape de moyenne montagne après une journée de repos. Le début de trois semaines de compétition et 18 étapes en passant par les quatre points cardinaux de la péninsule ibérique avant d’arriver à Madrid le 11 septembre prochain.