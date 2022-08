EF Education-EasyPost annonce avoir engagé Andrey Amador dans son équipe pour la saison 2023. Le Costaricien est actuellement chez Ineos Grenadiers.

L’année prochaine, Andrey en sera à sa 14e saison de course au niveau WorldTour. Au cours de cette période, il a connu les hauts et les bas de notre sport, ce qui lui confère une grande richesse de connaissances et d’expérience.

« Je me définis comme un coureur qui peut apporter son soutien dans les meilleurs et les pires moments », déclare Andrey. « Si j’ai quelque chose, alors je donne tout et je donne le meilleur de moi-même pour l’équipe. Je me sacrifie. Non seulement cela, mais je vais viser tout ce que je peux atteindre. »

Au cours de sa carrière, Andrey a visé beaucoup de choses et ses résultats le montrent, de sa victoire en 2008 au Tour de l’Avenir au port du maillot de leader de sa course préférée, le Giro d’Italia. À 35 ans, Andrey est plus motivé que jamais pour continuer à courir.

« Je veux revenir à mon vrai niveau, et je suis très confiant sur le fait d’y arriver . Je suis prêt à aider l’équipe, à donner le meilleur de moi-même pour mon coéquipier ou notre leader et à donner à l’équipe ce dont elle a besoin de la meilleure façon possible. Je veux être un coureur sur lequel ils peuvent compter. »