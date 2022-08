Marc Sarreau (AG2R Citroën Team) s’est imposé lors de la première étape du Tour de Poitou-Charentes. Le natif de Vierzon a été le plus rapide au terme d’un sprint massif dans les rues de Périgny. Il devance Eward Theuns (Trek-Segafredo) et Paul Penhoët (Groupama-FDJ). Marc Sarreau fait coup double et s’empare du maillot blanc de leader du classement général. Il signe sa deuxième victoire en 2022 après celle acquise en mars dernier lors de Cholet – Pays de la Loire.

Les classements du Tour de Poitou-Charentes