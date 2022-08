Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la quatrième étape de la Vuelta. Après la journée de transfert hier, les coureurs du peloton arrivaient en Espagne ce mardi avec un final pour puncheurs. Dans la bosse finale, Roglic a devancé au sprint Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et Enric Mas (Movistar Team). Les Français Quentin Pacher (Groupama-FDJ) et Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) prennent respectivement la 4ème et la 5ème place de l’étape. Au classement général, Primoz Roglic s’empare du maillot rouge. Il est le quatrième coureur diffèrent de la Jumbo-Visma à porter le maillot sur cette Vuelta. À noter qu’il y a une cassure à partir de la 13ème place. Plusieurs favoris ont perdu 7″, comme Simon Yates, Richard Carapaz, Joao Almeida ou encore Miguel Angel Lopez.

