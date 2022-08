Nico Denz (Team DSM) évoluera sous les couleurs de la Bora-Hansgrohe à compter du 1er janvier 2023. Le coureur allemand, vainqueur d’une étape du Tour de Suisse cette année, a signé pour deux saisons.

Nico Denz : « Je dois dire qu’en tant que coureur allemand, c’est spécial de faire partie de la plus grande équipe allemande. Je pense qu’il est également clair que je n’ai pas été signé pour être un leader. Cependant, je suis sûr que je peux renforcer l’équipe avec mes compétences et mon expérience. Je pense que je suis très polyvalent, et un de mes rêves absolus serait de gagner un Grand Tour avec l’équipe dans les années à venir ».