Jay Vine (Alpecin-Deceunicnk) a remporté la 6ème étape du Tour d’Espagne. Lors de l’ascension finale du Pico Jano, le grimpeur australien a anticipé la lutte entre les favoris et n’a plus été revu par les poursuivants. Sous le brouillard et la pluie, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a distancé tous les favoris de cette Vuelta, sauf Enric Mas (Movistar Team) qui s’est accroché dans la roue du Belge. Sur la ligne, Vine devance Evenepoel, +15″ et Mas +16″. Au classement général, Remco Evenepoel s’empare du maillot rouge, 21″ devant Rudy Molard (Groupama-FDJ).

Le dernier kilomètre de l’étape

😶‍🌫️Niebla y dureza en el ÚLTIMO KM para dar la victoria a @JayVine3 – @AlpecinDCK ¡Disfrútalo con @CarrefourES! 🏔️On a misty final climb of the tough Pico Jano ascent Vine (Alpecin-Deceuninck) was the strongest! Relive the final KM thanks to Carrefour!#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/GF2AVCYYaX — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2022

Les classements de la Vuelta