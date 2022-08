Lorenzo Manzin (Team TotalEnergies) a remporté la cinquième et dernière étape du Tour de Poitou-Charentes. Il s’est imposé au terme d’un sprint massif. Il devance Benjamin Thomas (Cofidis) et Marc Sarreau (AG2R Citroën Team). Vainqueur du contre-la-montre hier après-midi, Stefan Küng (Groupama-FDJ), remporte le Tour de Poitou-Charentes 2022. Les Français Kévin Vauquelin (Team Arkéa-Samsic) et Pierre Latour (Team TotalEnergies) complètent le podium.

Les classements du Tour de Poitou-Charentes