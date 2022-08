Hugo Page (21 ans) et Baptiste Planckaert (33 ans) ont prolongé leur contrat avec Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux pour deux années supplémentaires, liant leur avenir à l’équipe belge jusqu’à fin 2025 et 2024 respectivement.

Hugo Page

Le Français Hugo Page (21 ans) a brillé dès son entrée chez les professionnels avec la World Team belge par son style de course offensif, réalisant plusieurs solides résultats à domicile sur la Classic Loire Atlantique (5ème), La Roue Tourangelle (11ème), La Route Adélie de Vitré (15e) et au classement final des Quatre Jours de Dunkerque (14ème). En juin, il s’est révélé au plus haut niveau sur le Critérium du Dauphiné, en sprintant parmi les cinq premiers du peloton à trois reprises sur des étapes difficiles, s’offrant l’honneur de porter le maillot vert.

Hugo Page:

« Je suis très heureux d’avoir fait le choix de devenir professionnel au sein d’une équipe belge. Je me régale chez Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, grâce à la bonne ambiance et à l’excellent esprit d’équipe, des facteurs indispensables pour être performant. L’équipe investit beaucoup pour mon développement, c’est pourquoi il était important pour moi de faire de notre collaboration un projet à long terme. Dès le départ, un plan étape par étape a été défini pour me permettre de grandir progressivement. Par exemple, le mois dernier, j’ai goûté pour la première fois à un stage en altitude. Je veux continuer à apprendre avec cette équipe, j’ai hâte de découvrir mon premier Monument et de faire mes débuts sur un Grand Tour la saison prochaine. »

« Aussi, je suis très reconnaissant envers la direction sportive de m’avoir régulièrement offert carte blanche dès mes premiers mois en tant que pro. J’ai pu récompenser cette marque de confiance par quelques places d’honneur. Notamment sur le Critérium du Dauphiné, où j’ai saisi une première chance de me montrer au sein de l’élite mondiale. Le privilège de porter le maillot vert me fait rêver et me motive à continuer à travailler dur pour mes objectifs. J’ai l’envie de terminer ma première année chez les pros avec une victoire. Mon programme en cette fin de saison sera majoritairement français, à commencer par la Bretagne Classic – Ouest France ce dimanche, où je franchirai pour la première fois le cap des 250 kilomètres. »

Baptiste Planckaert

Le Belge Baptiste Planckaert (33 ans) a obtenu pas moins de seize top 15 depuis son arrivée dans l’équipe de Jean-François Bourlart en 2021. Il s’était également distingué lors de son tout premier Paris-Roubaix (19ème) en octobre dernier, quelques mois avant de contribuer à la prestation collective retentissante de World Team sur l’Enfer du Nord (23ème) et de terminer cinquième des Quatre Jours de Dunkerque le mois suivant.

Baptiste Planckaert:

« Grâce à Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, j’ai pu réaliser un rêve de gosse l’automne dernier en découvrant Paris-Roubaix. Mes débuts sur l’Enfer du Nord dans des conditions météo épouvantables, c’est sans aucun doute l’un de mes meilleurs souvenirs depuis mon arrivée. Je pense aussi aux courses où j’ai pu contribuer aux victoires de mes coéquipiers, sans oublier notre performance collective à Paris-Roubaix en avril dernier. Ce jour-là, nous avons su nous dépasser grâce à notre équipe expérimentée d’une part, et d’autre part grâce à notre préparation méticuleuse. Nous avons reconnu chaque secteur pavé, la pression des pneus a été testée rigoureusement et nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires. L’attention accordée aux détails chez Intermarché-Wanty-Gobert a été un facteur décisif dans nos performances. »

« J’espère briller à nouveau sur les classiques du printemps lors de ces deux prochaines saisons. Nos chances de victoire avec Biniam Girmay, notamment, sont une source de motivation importante, tout comme le rôle que je vais endosser auprès de nos jeunes coureurs. Je suis convaincu qu’en tant que capitaine de route, je peux contribuer au développement des cinq jeunes Belges qui rejoindront bientôt notre équipe, par exemple en partageant avec eux ma vision tactique du parcours. Je suis honoré que la Cellule Performance investisse dans les moindres détails pour me permettre de m’améliorer, c’est un témoignage de confiance en mes capacités. »